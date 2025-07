LIVE Italia-Serbia 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | ottimo primo set per le azzurre!

Le emozioni della Nations League femminile di volley 2025 tra Italia e Serbia sono alle stelle! Le azzurre hanno iniziato con un primo set brillante, ma la sfida si fa sempre più intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Eccola Boskovic che per la prima volta mette a segno uno dei suoi punti: grande diagonale stretta per lei. 0-1 L’attacco di Ivanovic apre il set. Inizia il secondo set. 17.27 Male Sylla in attacco che mette in campo una schiacciata su quattro tentate: speriamo che la nostra azzurra possa fare meglio nel secondo parziale. Per lei c’è anche un brutto errore in ricezione. 17.25 Ottimo primo set delle azzurre che mettono a segno sempre i punti importanti! Sempre perfetta, o quasi, Egonu che ne fa sette, mentre continua a funzionare l’alternanza con Antropopova che dalla panchina porta all’Italia due punti su altrettanti attacchi provati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: ottimo primo set per le azzurre!

