Roma incendio sulla Portuense | 50enne salvato da un agente della Polizia Locale

Un intervento coraggioso e tempestivo ha salvato una vita a Roma. Ieri pomeriggio, lungo via Portuense, un incendio minacciava una casa vicino alla Fiera di Roma, con un uomo di 50 anni intrappolato tra le fiamme. Grazie all’eccezionale prontezza di un agente della Polizia Locale, il pericolo è stato scongiurato e la vita dell’uomo salvata. La bravura e il senso del dovere dimostrato testimoniano ancora una volta il valore dei nostri servitori pubblici.

L’uomo era intrappolato in una casa minacciata dalle fiamme. Provvidenziale l’intervento dei vigili Attimi di paura ieri pomeriggio a Roma, lungo via Portuense, dove un incendio ha minacciato una casa situata nei pressi della Fiera di Roma, in direzione Fiumicino. Erano da poco passate le 17 quando un agente del gruppo Marconi della Polizia Locale, impegnato nelle operazioni di viabilità e sicurezza, ha notato che una casa rischiava di essere travolta dalle fiamme. L’agente non ha perso tempo: si è precipitato verso l’edificio per controllare se all’interno ci fosse qualcuno. Ed effettivamente, tra il fumo denso e il fuoco che si avvicinava minaccioso alle mura, ha trovato un uomo di circa 50 anni in evidente difficoltà . 🔗 Leggi su Romadailynews.it