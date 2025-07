Sostenibilità e bellezza dei territori il Green Summer Workshop arriva in Versilia

La bellezza dei territori si unisce alla sostenibilità in un evento imperdibile: il Green Summer Workshop arriva in Versilia, portando innovazione, collaborazione e visioni future. Architetti, imprenditori, tecnici e istituzioni si confronteranno per creare nuovi modelli di sviluppo che rispettano e valorizzano il nostro patrimonio. Un’occasione unica per costruire un domani più verde e affascinante. Non perdere l’appuntamento con il futuro della nostra terra.

Viareggio, 10 luglio 2025 – Un dialogo tra architetti, imprenditori, tecnici e istituzioni per definire nuovi modelli di sviluppo sostenibile e valorizzazione territoriale: è questo l’obiettivo del Green Summer Workshop “Green Building e Attrattività Territoriale”, in programma venerdì 11 e sabato 12 luglio a Forte dei Marmi e Viareggio, promosso da OpenIngegneria srl con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Lucca e l’organizzazione dei Chapter regionali di GBC Lombardia e Toscana, in collaborazione con Green Building Council Italia. Tema centrale dell’edizione 2025 sarà “La Sostenibilità: nuovo paradigma per l’attrattività sociale, economica e turistica”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostenibilità e bellezza dei territori, il Green Summer Workshop arriva in Versilia

In questa notizia si parla di: green - summer - workshop - sostenibilità

Chapter Lombardia e Chapter Toscana organizzano il 11 - 12 luglio scarica il programma https://bit.ly/4nxkkaZ l progetto culturale, nasce come iniziativa formativa, di sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità e del

