La nuova corsa all’oro (di G. Gambino).

C'è un settore che sta ridisegnando il futuro dell'economia globale, attirando sempre più l'interesse degli investitori, delle istituzioni pubbliche e delle potenze geopolitiche. Non è la tecnologia, né l'intelligenza artificiale, e nemmeno l'energia: è il mondo, apparentemente solido e concreto, delle infrastrutture. Secondo l'ultimo rapporto agli investitori di BlackRock, entro il 2040 il mondo avrà bisogno di oltre 68 trilioni di dollari in nuovi investimenti infrastrutturali. È una cifra che supera di gran lunga il PIL attuale di intere macroregioni e che evidenzia una verità sempre più lampante: le infrastrutture non sono più semplici strumenti di servizio, ma leve strategiche per la competitività, la sostenibilità e la sicurezza di ogni Paese.