MotoGp Bagnaia | Al Sachsenring è Marquez il pilota da battere Proveremo a migliorare

Sotto il cielo tedesco di Hohenstein-Ernstthal, il GP di Sachsenring si preannuncia come una sfida decisiva per Bagnaia, ancora alla ricerca del ritmo perfetto. Dopo un terzo posto ad Assen, Francesco "Pecco" punta a migliorare la sua performance e a mettere pressione su Marquez, il pilota da battere. La strada è lunga, ma la determinazione non manca: sarà una corsa all'ultimo giro per conquistare punti preziosi e risalire in classifica.

Hohenstein-Ernstthal (Germania), 10 luglio 2025 – Il terzo posto portato a casa nel Gp di Assen dieci giorni fa ha lasciato qualche segnale positivo a Francesco "Pecco" Bagnaia, che quest'anno sta faticando e non poco a trovare il feeling con la sua Ducati, come dimostrano anche l'unica vittoria in dieci gran premi corsi e il terzo posto in classifica generale, a 126 punti da Marc Marquez, il primo della classe. Il pilota torinese (marchigiano d'adozione), nonostante il buon piazzamento in Olanda non riesce a ritenersi pienamente soddisfatto di quanto fatto quasi due settimane: "Al Sachsenring ci arrivo bene e metterò tutte le energie.

