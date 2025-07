Ferrero acquisisce per $3,1 miliardi WK Kellogg società americana specializzata nel mercato dei cereali

Ferrero, il colosso dolciario italiano, fa un passo deciso verso l’espansione globale con l’acquisizione di WK Kellogg, una delle aziende leader nel settore dei cereali negli Stati Uniti. Con un investimento di 31 miliardi di dollari e un'offerta di 23 dollari per azione in contanti, questa operazione rafforza la presenza di Ferrero in Nord America, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione nel mercato dei prodotti alimentari. È l’inizio di una nuova era di successo per il gruppo.

L'operazione da 23 dollari per azione in contanti rafforza la presenza di Ferrero in Nord America e rientra nel piano di espansione strategica del gruppo dolciario italiano Ferrero annuncia l'acquisizione di WK Kellogg, società americana specializzata nel mercato dei cereali, per un controval.

