Le infrastrutture per far correre il nuovo mondo | boom di investimenti nel prossimo decennio

Lo scorso aprile, nella sua annuale lettera agli investitori, il patron del fondo, Larry Fink, ha sottolineato come le infrastrutture siano il cuore pulsante del nuovo mondo, annunciando un boom di investimenti nei prossimi dieci anni. Se Blackrock, con i suoi 12.000 miliardi di dollari, vede questa tendenza, è il segnale che il futuro si costruisce oggi, e chi saprà cogliere questa opportunità potrà dominare il mercato di domani.

Quando il fondo Blackrock formula una previsione sull’andamento dell’economia, è sempre il caso di prestarvi attenzione. Nessuno sa annusare il futuro come il gigante assoluto di Wall Street, che con i suoi 12.000 miliardi di dollari di asset gestiti (sei volte il Pil dell’Italia) rappresenta il piĂą grande impero finanziario del pianeta. E allora sentite qua. Lo scorso aprile, nella sua annuale lettera agli investitori, il patron del fondo, Larry Fink, ha sentenziato che questo è il momento di puntare forte su un settore in particolare: le infrastrutture.  «Oggi ci troviamo sul ciglio di un’opportunitĂ così vasta che è quasi difficile da cogliere. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le infrastrutture per far correre il nuovo mondo: boom di investimenti nel prossimo decennio

In questa notizia si parla di: infrastrutture - correre - mondo - boom

Auto elettriche: boom di vendite, ma in Europa mancano le colonnine; Le infrastrutture per far correre il nuovo mondo: boom di investimenti nel prossimo decennio.

Le infrastrutture per far correre il nuovo mondo: boom di investimenti nel prossimo decennio - Aumento della popolazione globale, urbanizzazione crescente, transizione green, intelligenza artificiale. Scrive tpi.it

Infrastrutture e tutela degli ecosistemi: boom degli investimenti green ... - Infrastrutture e tutela degli ecosistemi: boom degli investimenti green, ma si procede in ordine sparso di Luca Zanini 15 apr 2025 Un’auto percorre una strada in mezzo agli alberi. Si legge su corriere.it