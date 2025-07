Gyokeres Juventus | stallo Arsenal-Sporting lo svedese continua il pressing per sbloccare la situazione Ecco il gesto che può indirizzare la trattativa

La trattativa per Viktor Gyokeres tra Arsenal e Sporting CP si trova in una fase di stallo, ma l’attaccante svedese non si arrende. Con un gesto simbolico e deciso, Gyokeres ha cercato di sbloccare la situazione, dimostrando il suo desiderio di trasferirsi in Premier League. La domanda ora è: riuscirà questa mossa a cambiare gli esiti della trattativa? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.

Gyokeres Juventus: per sbloccare la fase di stallo tra Arsenal e Sporting CP, l'attaccante svedese ha compiuto questo gesto. Ecco cosa ha fatto. La trattativa per il trasferimento di Viktor Gyokeres all' Arsenal è arrivata a un punto di rottura totale. Secondo le ultime notizie riportate dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'attaccante svedese ha deciso di alzare il livello dello scontro con lo Sporting CP, comunicando la sua intenzione di non presentarsi agli allenamenti per forzare la sua cessione. La sua volontà è una e irremovibile: vuole solo l'Arsenal, che ha superato la concorrenza di tutte le altre pretendenti, compreso il mercato Juventus.

Gyokeres Juve, l’Arsenal si toglie dalla corsa per l’attaccante? Virata decisiva per un altro obiettivo dei bianconeri: il domino può portare lo svedese a Torino - Il calciomercato della Juventus si infiamma con una possibile svolta: mentre l'Arsenal si avvicina a Benjamin Sesko, il sogno Viktor Gyokeres si riaccende.

