Ecomafie business da 9,3 miliardi | le regioni più colpite dai reati ambientali

L'emergere dell'ecomafia in Italia rappresenta una minaccia crescente, con un fatturato stimato di 93 miliardi di euro e le regioni più colpite che si fanno beffe della legalità. Con oltre 40.000 reati ambientali nel 2024 e una media di più di 111 crimini al giorno, il nostro territorio è sotto assedio. Il rapporto Legambiente 2025 svela un’industria illegale che mette a rischio l’ambiente e la vita di tutti noi. È ora di agire.

I reati ambientali in Italia hanno superato la soglia dei 40mila durante il corso del 2024, con un aumento del 14,4% rispetto all'anno precedente. In media si contano oltre 111 crimini al giorno, uno ogni 13 minuti – un attacco costante all'ambiente e alla legalità che genera profitti enormi per le organizzazioni criminali e che costa caro ai cittadini. Secondo l'ultimo rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente, il fatturato illecito legato a questo tipo di criminalità ha raggiunto i 9,3 miliardi di euro. Il sistema coinvolge appalti pubblici, rifiuti, cemento, animali, agroalimentare e corruzione e colpisce in modo capillare il territorio italiano, con una particolare concentrazione nel Mezzogiorno.