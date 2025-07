Dynit presenta Storia dello Studio Ghibli di Toshio Suzuki

Dynit presenta un’affascinante immersione nella storia dello Studio Ghibli, guidata da Toshio Suzuki. Ricordi di parole di Miya e la passione per l’animazione si intrecciano in un viaggio emozionante attraverso quarant’anni di creatività. Nato dall’ispirazione di Nausicaä, lo studio ha superato molte sfide per diventare un’icona mondiale. Questo libro svela i retroscena di un percorso unico e memorabile, che invita a riscoprire il cuore pulsante dell’arte dell’animazione giapponese.

"Ripensando a quando Miya mi ha detto: «Ricordati le cose importanti, Suzuki!» mi sono reso conto che dovevo farlo adesso!" A cura di Toshio Suzuki, la storia dei quarant'anni dello Studio Ghibli è ora svelata. Lo Studio Ghibli è nato sotto la spinta di Nausicaä della Valle del vento. Il suo percorso nella continua realizzazione di lungometraggi d'animazione è stato costellato di difficoltà. Questo libro ripercorre l'intero processo di produzione di ognuna delle ventisette opere, fino alla più recente, senza tralasciare nulla: dalle pianificazioni nate per tentativi ed errori, alle lotte con le scadenze di lavoro, passando per le strategie pubblicitarie che erano specchio di un'epoca fino alle spiegazioni più dettagliate di come ogni lavoro è stato gestito.

Dynit ha appena annuciato "Storia dello Studio Ghibli" 40 anni "condensati" in 456 pagine! Disponibile dal 25 luglio.

