Cosenza lancia il primo Festival delle Eccellenze 2025 | un premio per chi investe e crea valore in Calabria

In un territorio ricco di potenzialità e sfide, la Camera di Commercio di Cosenza lancia il primo Festival delle Eccellenze 2025, un evento che celebra le imprese calabresi che investono, innovano e creano valore. Un'occasione unica per riconoscere e premiare chi, con visione e coraggio, contribuisce attivamente allo sviluppo economico della Calabria. Questo festival si propone di diventare il punto di riferimento per tutte le realtà che credono nel futuro della regione.

La Camera di Commercio di Cosenza annuncia la prima edizione del Festival delle Eccellenze 2025, un nuovo appuntamento dedicato a celebrare e premiare le imprese calabresi che hanno scelto di restare, tornare o investire nel territorio, contribuendo concretamente allo sviluppo economico locale. L'iniziativa, che nasce con l'obiettivo di valorizzare chi fa impresa in Calabria con visione e coraggio, prevede un premio riservato a realtà aziendali che abbiano stabilito la propria sede nella regione e che, attraverso le proprie attività, generano occupazione, innovazione e promozione dell'identità calabrese.

