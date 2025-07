Piste ciclabili aree pedonali e foreste urbane | così Parigi ha detto au revoir all’inquinamento

Parigi ha detto addio all'inquinamento, trasformandosi da una delle mete più affollate e meno sostenibili a un esempio luminoso di politiche green. In meno di vent'anni, la Ville Lumière ha rivoluzionato il suo volto, puntando su piste ciclabili, aree pedonali e foreste urbane, dimostrando che con coraggio e visione si può riconquistare aria pulita e qualità di vita. Un cambio di paradigma che ispira città di tutto il mondo a seguire il suo esempio.

Da meta turistica che fa più male alla salute a modello virtuoso per le politiche green: così Parigi, in poco meno di 20 anni, è riuscita a ripulire la propria aria attraverso una trasformazione urbanistica significativa e interventi mirati assai impopolari. Solamente pochi anni fa, infatti, la capitale francese, tra le città più visitate al mondo, la seconda in Europa dopo Londra, vantava il triste primato di meta turistica con la peggiore qualità dell'aria a causa dell'inquinamento, che ha effetti devastanti sulla salute umana. In Europa, infatti, ogni anno muoiono circa 420mila persone a causa di malattie respiratorie, di cui oltre il 60 per cento per malattie respiratorie croniche, causate dall'inquinamento atmosferico.