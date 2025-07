Chi è lo stalker che ha minacciato Francesca Bergesio? Nuove frasi choc contro l’ex Miss Italia

Un nuovo capitolo inquietante scuote la vita di Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, vittima ancora una volta di minacce e intimidazioni da parte di stalker ossessionati. Dopo aver vissuto un incubo nel 2023, con parole agghiaccianti che minacciavano la sua sicurezza e quella della sua famiglia, ora si apre un altro fronte di paura e inquietudine. Ma chi è il nuovo stalker che ha sconvolto la sua tranquillità ?

Un nuovo incubo per Francesca Bergesio: cosa è successo. Francesca Bergesio, Miss Italia 2023 e figlia del senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, è di nuovo finita nel mirino di uno stalker. Dopo le minacce ricevute nel 2023 da un 32enne bresciano, che le aveva scritto frasi agghiaccianti come “ vengo a violentarti e ammazzo tuo padre “, ora un altro uomo è stato identificato per un nuovo episodio di violenza digitale. Chi è il nuovo stalker che ha minacciato l’ex Miss Italia?. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Asti, l’autore delle nuove minacce è un giovane di 26 anni residente in provincia di Catania. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi è lo stalker che ha minacciato Francesca Bergesio? Nuove frasi choc contro l’ex Miss Italia

