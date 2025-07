Benevento la Provincia al primo posto per pagamenti puntuali secondo il MEF

Benevento si distingue ancora una volta, conquistando il primo posto in Italia per pagamenti puntuali secondo i dati del MEF. Un risultato che riflette l’efficienza e la serietà delle istituzioni locali, un esempio di buona amministrazione e affidabilità . Il presidente Nino Lombardi sottolinea con orgoglio questo traguardo, invitando tutti a mantenere alta questa reputazione, perché la puntualità nei pagamenti rappresenta un passo fondamentale verso una Pubblica Amministrazione più trasparente e vicina ai cittadini.

Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha dichiarato quanto segue: "Credo sia doveroso da parte del Presidente della Provincia di Benevento sottolineare alle Istituzioni, alle forze politiche e sindacali ed, in definitiva, all'opinione pubblica quanto emerge dai dati rilevati dal Ministero dell'economia e finanze circa i tempi di pagamento nell'anno 2024 delle fatture da parte della Pubblica Amministrazione italiana. Il monitoraggio Mef attesta che la Rocca dei Rettori si colloca al primo posto sia per quanto riguarda il controllo dei conti che per il pieno rispetto dei tempi previsti per il pagamento delle fatture ai fornitori.

