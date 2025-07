Tour de France 2025 | Ben Healy vince una tappa durissima a Vire Normandie Van der Poel riprende la Maglia Gialla

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozioni da brivido: in sesta tappa a Vire Normandie, Ben Healy conquista una vittoria memorabile in una fuga durissima, mentre Van der Poel riprende la maglia gialla, ribadendo il suo dominio. Velocità incredibili e strategie intricate rendono questa edizione più avvincente che mai, lasciando gli appassionati col fiato sospeso. La corsa è appena iniziata e il meglio deve ancora arrivare.

Arriva la prima fuga di questo Tour de France 2025. Sesta tappa, arrivo in quel di Vire Normandie: dopo una prima parte di gara percorsa a velocitĂ folle a trovare l’attacco giusto è Ben Healy. L’irlandese classe 2000 esulta e fa esultare anche la sua EF Education – EasyPost con un successo davvero di gran qualitĂ . Cambia anche la Maglia Gialla: fuga anche per Mathieu van der Poel che torna leader della classifica generale. VelocitĂ assurde nella prima fase: il traguardo volante ha costretto le squadre dei velocisti a tenere la corsa chiusa, con Jonathan Milan a vincerlo, portando a casa punti importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: Ben Healy vince una tappa durissima a Vire Normandie. Van der Poel riprende la Maglia Gialla

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarĂ un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrĂ la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Sprint da urlo di MVP nella seconda tappa del Tour de France. L'olandese si veste di giallo. Link nel primo commento Vai su Facebook

Tour, l’irlandese Healy vince a Vire. Pogacar lascia la maglia gialla a Van der Poel per 1” - La sesta tappa, da Bayeux a Vire Normandie, ridà la maglia gialla a Mathieu Van der Poel per 1” e vede il successo di giornata dell’irl ... Da repubblica.it

Van der Poel torna in giallo nella tappa vinta da un audace Healy - Per riprendersi l’insegna del primato l’olandese ha dovuto inserirsi nella fuga di otto corridori che si sono contesi la sesta tappa (201,5km da Bayeux a Vire Normandie), vinta da un coraggiosissimo ... Scrive rsi.ch