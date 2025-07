Verdure più caloriche e meno nutrienti | la previsione di uno studio sul cibo del futuro

Immagina un futuro in cui le verdure, fondamentali per la nostra salute, cambieranno volto a causa della crisi climatica. Uno studio pionieristico prevede che aumenti di temperatura e CO2 possano rendere le verdure più zuccherate ma meno nutrienti. Un cambiamento che potrebbe influenzare il nostro modo di alimentarsi e la nostra salute. Scopriamo insieme le implicazioni di questa sorprendente previsione e cosa ci attende nel prossimo decennio.

La crisi climatica potrebbe avere effetti negativi sulla qualità nutrizionale delle verdure: i risultati preliminari di uno studio mostrano che con temperature maggiori e più C02 nell'aria potrebbero essere più ricche in zuccheri e meno in vitamine e nutrienti.

