Serie A arriva il sì della FIGC a Milan-Como in Australia | svolta epocale per il calcio europeo

Una svolta storica sta per rivoluzionare il calcio europeo: la 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como potrebbe essere giocata a Perth, in Australia. Un evento senza precedenti che, se approvato da Uefa, Fifa e le istituzioni oceaniche, aprirà nuove frontiere per il nostro campionato. È un’epoca di innovazione e sfide globali: il calcio si prepara a scrivere un capitolo epocale, portando l’Italia in un continente lontano e affascinante.

La partita della 24esima giornata di Serie A tra Milan e Como, prevista nel secondo weekend di febbraio, si potrebbe disputare a Perth. Mancano ancora le ultime autorizzazioni di Uefa e Fifa e delle istituzioni del calcio oceanico, ma tutto fa pensare che la Serie A possa sbarcare in Australia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, arriva il “sì” della FIGC a Milan-Como in Australia: svolta epocale per il calcio europeo

