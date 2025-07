Anne Hathaway diventerà una pop star

Anne Hathaway, premio Oscar e star versatile, si prepara a conquistare il palco come mai prima d'ora. Dopo il coinvolgente ruolo romantico in The Idea of You, ora si trasforma in una stella della musica pop in Mother Mary, un film che promette scintille e sorpresa. Con la sua interpretazione di una cantante che mescola la dolcezza di Taylor Swift e l'audacia di Lady Gaga, Hathaway dimostra ancora una volta di essere pronta a sorprendere e affascinare il pubblico di tutto il mondo.

Dopo essersi innamorata del frontman di una boy band nel film romantico The Idea of You, Anne Hathaway torna sul grande schermo con un ruolo ancora una volta legato al mondo della musica, anche se questa volta sarà lei a diventare una popstar. L'attrice premio Oscar, 42 anni, è la protagonista di Mother Mary, un film che la vedrà interpretare una cantante « a metà strada tra Taylor Swift e Lady Gaga », capace di combinare la dolcezza delle ballad romantiche con la teatralità e l'energia delle esibizioni pop più spettacolari. Di cosa parla Mother Mary, il nuovo film con Anne Hathaway. La sua storia segue il percorso di una donna che, dietro i riflettori e il glamour del successo, si trova a fare i conti con il proprio lato oscuro, tra insicurezze personali e relazioni complicate.

