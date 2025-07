Canapa nostra | il reportage di TPI dalla filiera in Salento che resiste al Decreto Sicurezza

Tra i salentini che hanno scelto di riscoprire le potenzialità della canapa, "Canapa Nostra" si distingue come esempio di resilienza e innovazione. Il reportage di TPI ci conduce tra le coltivazioni resilienti di Vernole, un borgo che resiste al decreto sicurezza, dimostrando come questa pianta possa rappresentare una svolta sostenibile e remunerativa per il territorio, offrendo nuove prospettive di sviluppo e lavoro duraturo.

Vernole è un borgo poco distante da Lecce, costellato da cinque minuscole frazioni che lambiscono la costa adriatica. Questo lembo di terra, da cui nei giorni sferzati dal vento di tramontana si può scorgere l’Albania, è dedito in gran parte all’agricoltura e al turismo. Attività che, tuttavia, offrono solo posti di lavoro stagionali e precari. Per il resto, nell’intera provincia non ci sono grandi opportunità. Tra i salentini che hanno scelto di restare, sfidando la tendenza all’emorragia giovanile, ci sono Adriano e Alessandro Margiotta, due fratelli di 42 e 35 anni. Nel 2017 decidono di fondare l’impresa agricola Salento Canapa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Canapa nostra”: il reportage di TPI dalla filiera in Salento che resiste al Decreto Sicurezza

In questa notizia si parla di: canapa - nostra - reportage - filiera

Il 12 aprile è entrato in vigore un decreto governativo che ha reso illegale l’intera filiera della canapa in Italia. Il 4 giugno, la norma è stata... Vai su Facebook

Cia Veneto: stop a coltivazione canapa per decreto, in crisi un centinaio di produttori; Con il governo Meloni la canapa va in fumo; La filiera della canapa non si arrende, Cia-Agricoltori Italiani: “non è un mercato di stupefacenti”.

Canapa, Magi alla Camera con un fiore di marijuana all’occhiello: “Settore lasciato nell’incertezza” - Riccardo Magi con un fiore di marijuana all’occhiello durante il question time alla Camera, protesta contro il decreto Sicurezza che limita la filiera della canapa industriale in Italia. tag24.it scrive

"Salviamo la filiera della canapa industriale" (22.04.2025) - Ascolta l'audio registrato martedì 22 aprile 2025 presso Roma. Si legge su radioradicale.it