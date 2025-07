Trame di rispetto | al progetto del Comune di Arezzo contro la violenza di genere oltre 15 mila euro

Il Comune di Arezzo si distingue ancora una volta per il suo impegno sociale, ottenendo oltre 15 mila euro per il progetto “Trame di rispetto – Azioni culturali e...”, volto a combattere la violenza di genere. Questo importante finanziamento sottolinea la determinazione dell’amministrazione nel promuovere cultura, rispetto e inclusione. Un passo concreto verso una comunità più sicura e consapevole, che dimostra come l’azione locale possa fare la differenza nella lotta contro ogni forma di violenza.

Il Comune di Arezzo, tramite l’Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità, si è aggiudicato un contributo economico pari a 15.198,81 euro, uno dei più alti tra quelli assegnati nella graduatoria regionale, per la realizzazione del progetto “Trame di rispetto – Azioni culturali e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

