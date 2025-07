Secrets of a Mountain Serpent di Nidhi Saxena in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 | svelato il primo sguardo ufficiale

Un’anteprima esclusiva e imperdibile: “Secrets of a Mountain Serpent” di Nidhi Saxena svela il primo sguardo ufficiale in vista della sua presentazione mondiale alla Mostra di Venezia 2025. Dopo aver completato le riprese, il film, sostenuto dal prestigioso Biennale College Cinema con un finanziamento di 200.000 euro, promette di essere un’opera indiana innovativa e affascinante. Prepariamoci a scoprire un mix di mistero, cultura e innovazione che lascerà il pubblico senza fiato.

Ufficialmente completate le riprese di “Secrets of a Mountain Serpent”, il nuovo film della regista indiana Nidhi Saxena, che sarà presentato in anteprima mondiale all’ 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025). Il film è stato selezionato e finanziato dal prestigioso programma Biennale College Cinema, ricevendo un grant di produzione di 200.000 euro. L’ultima opera indiana sostenuta dallo stesso programma era stata “Hotel Salvation” nel 2016. Anche il recente “Cactus Pears”, sviluppato nel biennio 2022–2023 della Biennale College, ha riscosso grande successo, vincendo il Grand Jury Prize al Sundance Film Festival 2024. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Secrets of a Mountain Serpent” di Nidhi Saxena in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025: svelato il primo sguardo ufficiale

In questa notizia si parla di: secrets - mountain - serpent - nidhi

Secrets of a Mountain Serpent: la prima immagine del film in anteprima a Venezia.

Secrets of a Mountain Serpent: la prima immagine del film in anteprima a Venezia - La regista indiana Nidhi Saxena ha terminato la produzione e ha svelato un'anteprima di Secrets of a Mountain Serpent. Secondo filmpost.it

Adil Hussain enchants in Nidhi Saxena's Venice-bound feature ‘Secrets of a Mountain Serpent', first look unveiled - In a cinematic moment that promises to linger far beyond its frames, internationally acclaimed Indian actor Adil Hussain is set to cast his spell once again in Nidhi Saxena’s upcoming feature “Secrets ... Lo riporta msn.com