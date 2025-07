Gaia Costa investita e uccisa a Porto Cervo | rientrata in Germania la moglie dell’ad di Lufthansa indagata per omicidio stradale

Un tragico incidente a Porto Cervo ha scosso la comunità: Gaia Costa, 24 anni, è stata investita e uccisa da Vivian Spohr, moglie dell'AD di Lufthansa, ora tornata in Germania. La vicenda apre un doloroso capitolo che coinvolge personaggi di spicco e suscita interrogativi sulla giustizia e la responsabilità. Un dramma che richiede chiarezza e trasparenza, e che ci invita a riflettere sulla fragilità delle vite umane.

Roma, 10 luglio 2025 – E' già rientrata in Germania Vivian Spohr, la turista tedesca di 51 anni accusata di avere investito e ucciso sulle strisce pedonali in via Aga Khan, a Porto Cervo, una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania. La donna d'affari molto nota in Germania è – come riportano alcune testate on line – la moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa Carsten Spohr, il manager tedesco di 58 anni alla guida della compagnia aerea dal 2014. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30, quando la 24enne, figlia di Alfredo Costa, noto sindacalista della Cisl in Gallura, stava andando al lavoro e per farlo ha attraversato la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, ex via Porto Vecchio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net