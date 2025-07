Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales

In un gesto che segna una nuova pagina nelle relazioni internazionali, Roma ha fatto da sfondo alla firma di un accordo storico tra Regno Unito e Ucraina. La consegna di 5000 missili Thales rappresenta un impegno deciso per la difesa ucraina, celebrato come un passo decisivo nel sostenere la sovranità di Kiev. Un'intesa che non solo rafforza alleanze, ma apre anche nuovi scenari geopolitici, lasciando il segno nel panorama mondiale.

E' stato ufficialmente firmato oggi dal governo britannico e da quello ucraino l'accordo, annunciato tempo fa da Londra, per la consegna di 5000 nuovi missili di difesa anti-aerea modello Thales a Kiev: accordo definito "storico" dai media ucraini. L'intesa è stata firmata a Roma, a margine della conferenza sulla ricostruzione, dalla vicepremier Angela Rayner, che ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Rayner ha rappresentato Starmer, rimasto a Londra per il vertice col presidente francese Emmanuel Macron. Confermato anche l'impegno britannico - già noto - di fornire aiuti a Kiev nel 2025 per altri 283 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales

In questa notizia si parla di: firmata - roma - intesa - missili

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

Buongiorno. È guerra aperta tra Israele e Iran, dopo l’attacco areo israeliano alle centrali atomiche e alla capitale e l’uccisione di capi dell’esercito e di pasdaran e dopo la risposta iraniana con i missili su Tel Aviv e Gerusalemme. L’obiettivo finale di Netanyah Vai su Facebook

Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales; Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales; Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales.

Firmata a Roma intesa Gb-Ucraina per 5000 missili Thales - E' stato ufficialmente firmato oggi dal governo britannico e da quello ucraino l'accordo, annunciato tempo fa da Londra, per la consegna di 5000 nuovi missili di difesa anti- Si legge su ansa.it

Lazio e Maccabi Israel firmano un memorandum d'intesa - MSN - Lazio e l'organizzazione educativa internazionale Maccabi Israel è stata siglata oggi, domenica 11 maggio, a Roma presso il Centro Sportivo della ... Segnala msn.com