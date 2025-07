Accusato di abusi su ragazzine minorenni e stalking contro l'ex moglie la Procura chiede 10 anni di carcere

Un'ombra oscura si addensa su Brescia: un uomo di 37 anni, accusato di gravi reati tra cui abusi su minorenni e stalking, rischia una condanna esemplare di dieci anni di carcere. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei più vulnerabili e sulla battaglia legale in atto. Scopri i dettagli di questa difficile vicenda, che coinvolge diritti, giustizia e la lotta contro la violenza. Continua a leggere.

La Procura di Brescia ha chiesto 10 anni di carcere per un 37enne accusato di accusato di prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minori e anche di stalking e violenza sessuale contro l'ex moglie. La difesa punta all'assoluzione di alcuni capi d'accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: accusato - stalking - moglie - procura

“Accessi abusivi per spiare la compagna del collega accusato di stalking”: a Granada uno scandalo travolge la polizia - A Granada, un viceispettore della Polizia municipale è coinvolto in uno scandalo di accessi abusivi per spiare la compagna di un collega accusato di stalking.

TOLENTINO - È accusato di omicidio pluriaggravato Nikollaq Hudhra, il 55enne bracciante agricolo di origine albanese che ieri sera ha ucciso a coltellate in strada la ex moglie di dieci anni più giovane, Gentiana Hudhra. La Procura gli contesta la premeditazi Vai su Facebook

Accusato di abusi su ragazzine minorenni e stalking contro l'ex moglie, la Procura chiede 10 anni di carcere; Torino, marito impone regole umilianti alla moglie: condannato a 3 anni; Accusato di stalking dalla ex moglie dopo la separazione. Il giudice lo assolve.

Accusato di abusi su ragazzine minorenni e stalking contro l’ex moglie, la Procura chiede 10 anni di carcere - La Procura di Brescia ha chiesto 10 anni di carcere per un 37enne accusato di accusato di prostituzione minorile, produzione e detenzione di materiale ... Riporta fanpage.it

Sesso con minori, chiesti dieci anni per un 37enne di Palazzolo - L’uomo, ai domiciliari, è accusato anche di prostituzione minorile e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Lo riporta giornaledibrescia.it