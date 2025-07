Rissa davanti a un locale a Civita Castellana per un anno non può entrare in quelli di tutta la provincia

Una rissa scoppiata davanti a un locale a Civita Castellana ha portato, per un anno, al divieto di ingresso in tutti i locali della provincia, segnando un impegno deciso delle forze dell'ordine. La polizia di Stato, rafforzando le attività di prevenzione nelle ultime settimane, mira a garantire sicurezza e incolumità pubblica e a contrastare la recrudescenza di comportamenti violenti. Numerosi provvedimenti sono stati adottati dalla questura di Viterbo verso persone ritenute...

