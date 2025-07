Sciopero aerei giovedì 10 luglio agitazione tra gli aeroporti di Linate e Malpensa | cancellati 66 voli

Il cielo di Milano si oscura con lo sciopero dei lavoratori degli aeroporti, che il 10 luglio ha causato la cancellazione di 66 voli tra Linate e Malpensa. L'agitazione, concentrata dalle 18 alle 21, mette a dura prova i piani dei passeggeri: tra voli annullati e disagi in vista. Una giornata da segnare sul calendario per chi vola da e verso Milano. Continua a leggere per scoprire come affrontare questa difficile situazione.

L'agitazione sindacale negli aeroporti milanesi coinvolge il personale delle società di handling, responsabili delle operazioni di assistenza a terra. Dalle 18 alle 21 la seconda fascia di garanzia: 34 voli cancellati a Linate e 32 a Malpensa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

