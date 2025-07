Merz | Germania in trattativa con gli Usa per comprare Patriot da girare all’Ucraina

La Germania si sta muovendo deciso nel reforzare il sostegno all’Ucraina, con l’intenzione di acquistare sistemi di difesa aerea Patriot dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il cancelliere Friedrich Merz a Roma, confermando le trattative in corso e rivelando un’interlocuzione diretta con Donald Trump. Un passo strategico che potrebbe rafforzare la sicurezza europea e dimostrare la determinazione di Berlino nel fronteggiare le sfide attuali. La soluzione potrebbe essere imminente, segnando una svolta significativa negli equilibri geopolitici.

La Germania intende acquistare dagli Stati Uniti sistemi di difesa aerea Patriot per metterli a disposizione dell' Ucraina: lo ha detto a Roma il cancelliere tedesco Friedrich Merz, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi. Durante un incontro con i giornalisti a margine della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina, Merz ha rivelato di aver già parlato della questione con Donald Trump: «Anche gli americani hanno bisogno dei missili Patriot ma ne hanno molti», ha spiegato il capo del governo tedesco. I ministri della Difesa di Germania e Stati Uniti, ha aggiunto, sono al momento impegnati a negoziare proprio questa possibilità.

