Gaia uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce | indagata una manager tedesca che è tornata in Germania

Tragedia a Porto Cervo: Gaia perde la vita mentre attraversa sulle strisce e un SUV la investe. Indagata una manager tedesca, che ha lasciato l’Italia subito dopo l’incidente, tornando in Germania. La dinamica e le responsabilità sono ancora da chiarire, mentre la comunità piange questa perdita improvvisa. Un caso che scuote l’isola e pone nuovamente sotto i riflettori il tema della sicurezza stradale e delle misure preventive.

L'incidente martedì in Sardegna. Secondo «La Nuova Sardegna» Vivian Alexandra Spohr, moglie dell'ad di Lufthansa, si è subito fermata. Non aveva l'obbligo di rimanere in Italia: l'accusa di omicidio stradale non è stata ancora formalizzata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it