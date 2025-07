Spreco alimentare | uno scandalo da 1.000 miliardi di dollari

Lo spreco alimentare, uno scandalo da 1000 miliardi di dollari, rappresenta una delle sfide più allarmanti dei nostri tempi. Ogni anno milioni di tonnellate di cibo vengono gettate via, mentre milioni di persone nel mondo soffrono la fame. È un problema che coinvolge l’intera filiera, dai campi agricoli alle tavole dei consumatori, e richiede azioni concrete per invertire questa tendenza. È giunto il momento di agire e cambiare rotta.

Lo spreco alimentare, noto anche come food waste, è un problema di enorme rilevanza che riguarda l'utilizzo inefficiente delle risorse destinate all'alimentazione. Comprende sia il cibo che va perso durante l'intero ciclo di produzione e distribuzione sia quello prodotto e non consumato. Più precisamente, si parla di food loss quando lo spreco di materie prime o di semilavorati avviene nelle prime fasi, ovvero nei campi agricoli, nel post-raccolto e nella trasformazione degli alimenti, mentre si usa l'espressione food waste quando ci si riferisce agli sprechi avvengono in fase di distribuzione, vendita e consumo.

