Assisi torna la Festa del Perdono | tutte le celebrazioni alla Porziuncola

Assisi si illumina ancora una volta con la magia della Festa del Perdono, un’occasione unica di spiritualità e riflessione che ritorna alla Porziuncola dal 29 luglio al 4 agosto 2025. Migliaia di pellegrini si riuniranno in questo sacro luogo, dove San Francesco ricevette il dono dell’Indulgenza plenaria, per vivere momenti di profonda devozione e pace. Un’esperienza che sfida il tempo e rinnova lo spirito, invitandoci a riscoprire il vero significato del perdono.

Assisi (Perugia), 10 luglio 2025 – Dal 29 luglio al 4 agosto Assisi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per la Solennità del Perdono, uno degli appuntamenti più intensi da vivere alla Porziuncola, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo dove San Francesco ricevette il dono dell'Indulgenza plenaria "per anime e non per anni". Era il 1216 quando Francesco d'Assisi, immerso nella preghiera, chiese e ottenne da Cristo — con l'approvazione di papa Onorio III — che ogni fedele, confessato e pentito, potesse ricevere il perdono completo delle colpe e delle pene, accedendo così alla grazia della salvezza.