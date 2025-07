L’IA approda in Parlamento | aiuterà i deputati anche a scrivere le leggi Come funzioneranno le tre piattaforme

L'intelligenza artificiale fa il suo ingresso ufficiale a Montecitorio, portando innovazione e efficienza nel lavoro dei deputati. Con tre nuovi prototipi pronti a supportare nella stesura delle leggi, si apre un nuovo capitolo per la politica italiana. Questa rivoluzione tecnologica promette di semplificare gli iter legislativi, rendendo il processo più rapido e trasparente. L’IA in Parlamento: un passo avanti verso un futuro più smart e partecipativo.

