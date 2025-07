Ter Stegen in Serie A | arriva a gennaio annuncio dalla Spagna

Ter Stegen, simbolo tra i pali del Barcellona, si appresta a lasciare il club già a gennaio. L'annuncio dalla Spagna apre nuovi scenari nel mercato: le porte della Serie A potrebbero presto aprirsi per il portiere tedesco. Con l'interesse di grandi squadre italiane, il suo futuro si fa sempre più incerto e ricco di possibilità. Ma quale sarà la prossima tappa di questa carriera da protagonista?

Il portiere tedesco non rientra nei piani del Barcellona e la sua partenza è scontata. Ma ci sono delle novità importanti sul suo futuro L’avventura di ter Stegen al Barcellona sembra essere ormai agli sgoccioli. La conferma di Szczesny e l’arrivo di Garcia chiudono le porte per quanto riguarda la conferma del tedesco. L’estremo difensore è stato accostato all’Inter in caso di addio di Sommer, ma la notizia non ha trovato conferme. Il portiere, infatti, non è più giovanissimo e sappiamo molto bene come Oaktree non ha intenzione di puntare su profili over 30 con ingaggi pesanti. Ter Stegen in Italia: arriva a gennaio, annuncio dalla Spagna (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it