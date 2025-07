Fedez e le anticipazioni del suo libro Da Sanremo al tentativo di suicidio | Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l’ha fatta

Fedez, tra musica, vita e battaglie personali, si apre come mai prima d’ora in un libro che promette di essere un viaggio intenso e autentico. Tra anticipazioni di Sanremo e momenti di sofferenza, l’artista svela i retroscena di una lotta interiore che ha attraversato anche il tentativo di suicidio. Un racconto di resilienza e speranza, capace di toccare il cuore di chiunque abbia affrontato le proprie ombre. La sua storia sta per emergere, pronta a cambiare la percezione di molti.

«Le persone credono che io decida, pianifichi, organizzi: i o sono il manipolatore, lo stratega, io sono la falena. Ma la verità è che dall’inizio c’è una parte di me che non ha deciso quasi niente. Sin dal principio è stata una corsa, una fuga ». Queste alcune righe che appaiono nelle pagine, condivise su Instagram, da Fedez. Si tratterebbe di alcuni pezzi del suo libro, ancora in corso d’opera, un lavoro che il rapper aveva anticipato allo youtuber Gabriele Vagnano. Una sorta di «top five della merda», aveva spiegato al tempo l’ex marito di Chiara Ferragni, che dovrebbe contenere gli ultimi anni da montagne russe (e non solo) dell’artista. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: fedez - anticipazioni - libro - sanremo

Belve anticipazioni, Gué Pequeno: “Non mi piace quello che fa Fedez, siamo agli opposti” - Gué Pequeno, protagonista di Belve, si espone senza filtri, rivelando le sue battaglie contro la "malattia" del sesso e della droga.

Fedez e le anticipazioni del suo libro. Da Sanremo al tentativo di suicidio: «Questa che leggerete è la storia di uno che non ce l'ha fatta; Fedez tra musica e scandali. Dopo il Festival di Sanremo arriva il suo libro “Memoir”; Marino Bartoletti: Conti è l’uomo giusto per il Festival. Guccini non è mai andato a Sanremo, ma con gli amici canta Vola colomba.

L'autobiografia di Fedez: "Ambizione? Narcisismo? Ma se ho quasi smesso di vivere. A Sanremo è iniziata la fine di tutto" - Il rapper su Instagram pubblica alcune pagine del suo libro: "Uno dice “sono solo pillole”. Riporta huffingtonpost.it

Fedez diventa scrittore: dopo Sanremo in uscita il suo libro - Impegni di Fedez nel 2025: Fedez avrà un anno molto intenso, con la partecipazione al Festival di Sanremo e l'uscita del suo primo libro, I giorni migliori dei miei anni peggiori. Scrive tag24.it