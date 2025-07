Unicredit e l' acquisizione di Commerzbank interviene Berlino | Faccia un passo indietro

L'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit fa scalpore nel panorama finanziario tedesco e internazionale. Mentre Berlino si mobilita, il ministro Klingbeil invita l'istituto italiano a fare un passo indietro, sostenendo che la banca tedesca debba rimanere indipendente. Una questione di strategia e sovranitĂ bancaria che tiene banco: quale sarĂ il futuro di Commerzbank e del settore in Europa?

Il ministro federale delle Finanze Klingbeil: «Ci aspettiamo che Unicredit abbandoni il suo tentativo di acquisizione. Continuiamo a sostenere una Commerzbank indipendente». La banca al 20% dei diritti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Unicredit e l'acquisizione di Commerzbank, interviene Berlino: "Faccia un passo indietro"

