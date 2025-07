Ai Combattenti è salvo | proroga di un anno per l' attività storica

Ai Combattenti 232 mantiene il suo posto nel cuore della comunità, grazie alla decisione dell'amministrazione comunale di prorogare di un anno la concessione d’uso. Questo gesto di sostegno permette al negozio di scarpe storico di continuare a servire clienti e appassionati, resistendo alle nuove trasformazioni urbanistiche. Avevamo...

Almeno per un altro anno, il negozio di scarpe "Ai Combattenti" è salvo. A dichiararlo è l'amministrazione comunale, che ha proposto di prolungare la concessione d'uso dello spazio in piazza XX Settembre, che quindi non sarà parte della riqualificazione dello stabile "ex Percoto". Avevamo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

