Muore a 19 anni il giorno dopo arriva un suo messaggio alla mamma | Ti voglio bene La storia di Andrea

Una storia che spezza il cuore e ci ricorda quanto l’amore possa superare le barriere della vita e della morte. Andrea, giovane e pieno di sogni, ci lascia un messaggio di affetto e gratitudine alla vigilia del suo addio, regalando una carezza dall’aldilà alla madre nel momento più difficile. La sua storia ci invita a riflettere sul valore dei legami e sulla forza dell’amore eterno. Continua a leggere.

Andrea è morto a 19 anni a causa di un tumore. Prima di morire aveva programmato un messaggio per il compleanno della madre. Il presidente Zaia: "Come una carezza dall'aldilà nel momento del dolore più inaudito per un genitore che sopravvive al figlio". 🔗 Leggi su Fanpage.it