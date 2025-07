Caso Osimhen il presidente del Galatasaray | Non faremo mosse avventate

Il caso Osimhen si infiamma: il presidente del Galatasaray ha dichiarato che non verranno prese decisioni avventate. La telenovela intorno al futuro del bomber del Napoli, tra interesse turco e strategie di mercato, tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. In un clima di grande incertezza, il club giallorosso vuole agire con prudenza, consapevole delle implicazioni. La situazione resta aperta: cosa succederĂ davvero?

La telenovela Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Quando sembrava che si fossero trovate le condizioni per concludere l'affare con il Galatasaray, ecco cambiare di nuovo le carte in tavola. Il futuro di Victor Osimhen continua a essere oggetto di grande attenzione, con il Galatasaray tra i club che hanno manifestato interesse per il bomber del Napoli. Dopo giorni di indiscrezioni, è intervenuto direttamente il presidente del club turco, Dursun Özbek, per chiarire la posizione della società. Galatasaray prudente su Osimhen, parla Özbek. Secondo quanto riportato da Radyospor, il presidente Özbek ha dichiarato apertamente che il Galatasaray non intende intraprendere operazioni rischiose sul piano economico, nemmeno per un profilo di primo piano come Osimhen.

