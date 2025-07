Addio a Daniele Porcini | morte improvvisa per il dj

Ciò che rendeva Daniele Porcini un vero simbolo per la comunità di Castiglion Fiorentino era la sua passione travolgente per la musica e il suo sorriso contagioso. La sua improvvisa scomparsa a soli 53 anni ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e amavano. Ricordarlo sarà il modo migliore per onorare la sua memoria e l’eredità che ci lascia.

A stroncarlo è stato un malore. Se ne è andato a 53 anni Daniele Porcini, dj e speaker radiofonico locale nonché volto noto di Castiglion Fiorentino. La notizia della sua scomparsa è arrivata direttamente dal terziere di Porta Fiorentina, ai cui colori era legato anche Porcini. La passione per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

