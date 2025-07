nei windtre store arrivano i nuovi foldable samsung

nei WindTre Store arriva la rivoluzione degli smartphone con i nuovi Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE. Soluzioni all’avanguardia, design innovativo e offerte personalizzate sono pronte a conquistare ogni esigenza. Questa estate, i nuovi clienti possono portarsi a casa il Galaxy Z Flip7 con soli 14,99 euro al mese, giga illimitati e finanziamento senza anticipo. Per i già clienti WindTre, Galaxy Z Flip7 rappresenta la scelta ideale per un’esperienza smart senza limiti.

ROMA – WindTre presenta le offerte dedicate ai nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE soluzioni che uniscono tecnologia d’avanguardia e proposte su misura per ogni esigenza. Questa estate i nuovi clienti WindTre possono acquistare, ad esempio, Samsung Galaxy Z Flip7 con una rata di 14,99 euro in più al mese con giga illimitati in 5G e anticipo zero con finanziamento. Per i già clienti WindTre, Galaxy Z Flip7 è disponibile a partire da 14,99 euro in più al mese. La promozione di WindTre è estesa ai Professionisti, che potranno avere il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 in vendita a rate al prezzo di 15,99 euro in più al mese e anticipo di 79,99 euro con l’offerta Professional World Plus. 🔗 Leggi su Lopinionista.it