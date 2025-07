Carcere di Rieti rivolta dei detenuti | occupate alcune zone interdette

Una grave rivolta scuote il carcere di Rieti, dove alcuni detenuti hanno occupato zone interdette, creando tensione e preoccupazione. L’evento, in corso da ore, vede la presenza di numerosi agenti di Polizia e Carabinieri all’esterno, mentre la struttura ospita oltre 480 detenuti in un istituto con capacità per 289. La situazione rimane critica e in evoluzione, suscitando attenzione e preoccupazione a livello regionale e nazionale, con le autorità impegnate a garantire ordine e sicurezza.

Una rivolta è in corso da alcune ore nel carcere di Rieti. Secondo quanto si è appreso alcuni detenuti hanno occupato zone dell'istituto interdette al loro accesso. All'esterno della casa circondariale di Rieti, dove attualmente sono presenti circa 480 detenuti a fronte di 289 posti, sono presenti diversi equipaggi di Polizia e Carabinieri.

