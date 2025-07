Fabio Fognini annuncia il suo ritiro | Il miglior modo per dire addio

Dopo una carriera ricca di emozioni e vittorie indimenticabili, Fabio Fognini ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Il suo annuncio, fatto in un momento carico di significato durante Wimbledon, rappresenta il modo più autentico e dignitoso per salutarci. Con passione e classe, il campione ligure si congeda dal mondo del tennis, lasciando un’eredità che resterà impressa nei cuori degli appassionati.

Dopo il match contro Carlos Alcaraz, cinque ore di un incontro indimenticabile, Fabio Fognini ha voluto fare un inaspettato annuncio. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Wimbledon, nella sala Media Theatre dell’All England Club, il tennista ligure ha annunciato il suo ritiro a 38 anni. “Il miglior modo per dire addio” – Classe . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il tennis italiano deve fare i conti con il ritiro dalle scene di uno dei suoi interpreti più geniali e controversi. Fabio Fognini ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico a 38 anni con una conferenza stampa a Wimbledon, chiudendo una carriera durata due d Vai su Facebook

