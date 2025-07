Terni iniziativa di Fratelli d’Italia | Sicurezza tema prioritario Esponiamo i contenuti del decreto e le proposte per la città

Dal 14 al 18 luglio, Terni si anima con un'iniziativa di Fratelli d’Italia dedicata alla sicurezza, tema prioritario per il nostro territorio. Un gazebo lungo corso Tacito sarà il punto di incontro per esporre i contenuti del recente Decreto sicurezza approvato dal Governo Meloni e presentare proposte concrete per la tutela dei cittadini. Un'occasione unica per conoscere da vicino le strategie che mirano a rendere più sicura la nostra città.

Una iniziativa in programma tra lunedì 14 e venerdì 18 luglio per esporre i contenuti del Decreto sicurezza approvato di recente dal Governo di Giorgia Meloni. Il coordinamento di Terni di Fratelli d’Italia annuncia che verrà istallato un gazebo, lungo corso Tacito, dove verrà distribuito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - iniziativa - fratelli - italia

Terni, iniziativa in ricordo di Giovanni Colasanti: “Una vita per la storia, la libertà ed il socialismo” - Lo scorso 10 maggio a Ceprano si è tenuta una significativa giornata di studi dedicata a Giovanni Colasanti, figura emblematica di impegno per la storia, la libertà e il socialismo.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Celestino Cecconi ha indirizzato un’interrogazione al sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e all’assessore competente, sollevando questioni legate alla gara per la concessione della progettazione, costruzione e Vai su Facebook

Eleonora Pace (FdI): in 7 mesi la Proietti e la su maggioranza ci hanno fatto vedere di tutto e di più; Rush finale in Umbria: Meloni contro Schlein. E punta su Bandecchi; Terni, segnalazioni e doppia iniziativa politica: “Emissioni di polveri e preoccupazioni diffuse per la salute”.

Fratelli d'Italia annuncia candidato sindaco di Terni - Umbria - Orlando Masselli è il candidato di Fratelli d'Italia a sindaco di Terni alle elezioni amministrative di maggio. Come scrive ansa.it

Il congresso provinciale di Fratelli d'Italia a Terni - RaiNews - Nuove sfide le elezioni amministrative, le regionali e le europee. Riporta rainews.it