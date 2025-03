Ilgiorno.it - FanZone per il centenario del GP di Formula 1 a Monza: chiesto il processo per abusi edilizi

, 18 Marzo 2025 - La Procura divuole ilsui presuntidellache per due volte avevano rischiato di fare saltare con il sequestro nel settembre 2023 il luna park dei motori per ildel Gran Premio diUno a. Secondo l'accusa il campo per il gioco del padel delle dimensioni di 40 metri per 30 metri con struttura prefabbricata in cemento armato appoggiata al terreno e il container di 3 metri per 6 e un'altezza di 2 metri e mezzo posizionati in tempi record in concorso tra l'allora legale rappresentante dell'autodromo diAlessandra Zinno e il committente e direttore dei lavori Umberto Andreoletti era "in area sottoposta a vincolo paesaggistico e monumentale all'interno del Parco Reale di". Ora sarà a maggio il giudice del Tribunale dia decidere se mandare gli imputati a giudizio.