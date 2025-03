Bergamonews.it - Nella nebbia e al buio con le ciaspole sul passo Salmurano: recuperato escursionista in difficoltà

Ornica. Il soccorso alpino si è attivato nel pomeriggio di domenica 16 marzo per recuperare un uomo indurante un’escursione con lenei pressi del, al confine tra le province di Sondrio e Bergamo.Sono partite le squadre del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, Stazione di Morbegno e i tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Val Brembana del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico; è intervenuto anche il SAGF – Soccorso alpino Guardia di finanza.L’uomo si trovava sul versante bergamasco della montagna, in un punto molto critico e con un rischio di valanghe marcato,persistente e al. I soccorritori, sono formati e allenati per gestire anche situazioni di questo tipo, hanno valutato il tragitto più breve e sicuro; le squadre della Stazione di Morbegno e i militari del SAGF lo hanno raggiunto a piedi.