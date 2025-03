Anteprima24.it - La neve torna a far capolino in Irpinia: crollo termico sul Partenio

Tempo di lettura: < 1 minuto"Le vette delstamani appaiono imbiancate da un leggero strato di, caduto a cavallo tra la serata di ieri e le ore notturne. All'alba, un sottile strato bianco era presente anche sui tetti del Santuario. Nella notte, in vetta abbiamo registrato una temperatura minima di -1.7°C". Così l'Osservatorio di Montevergine con un post pubblicato sulla pagina ufficiale.Nella giornata di oggi è attesa una generale alternanza tra nubi e schiarite. Nella notte e cavallo fra il pomeriggio e la sera, sono attese locali fenomeni precipitativi, nevosi al di sopra dei 1200-1300 m. Temperature: in calo nei valori minimi. Venti: da deboli a moderati, occidentali sino al pomeriggio, settentrionali in serata.