Internews24.com - Inzaghi a Dazn: «Con questo spirito possiamo fare cose importanti, sento dire nei dibattiti che l’Inter potrebbe non vincere nulla ma noi abbiamo un obiettivo!». Poi l’annuncio su Dumfries

di RedazioneL’allenatore del, Simone, ha volutola sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’AtalantaIntervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Simoneha analizzato così la vittoria ottenuta nel 29° turno di Serie A. Le sue parole ai microfoni di.PARTITA PREPARATA ANDANDO A PRENDERE ALTI L’ATALANTA? SU THURAM E LAUTARO – «Sì, diciamo che da allenatore sono molto soddisfatto, al di là del risultato, della partita importante e della prestazione della squadra. Siamo venuti a Bergamo con personalità, avremo potuto chiudere prima la partita: c’è stato il palo, il gol anto a Lautaro che l’ho rivisto da poco e probabilmente era regolare, l’occasione di Frattesi. Siamo venuti qua a giocare contro l’Atalanta che era in un buon momento, concedendo veramente poco ad una squadra che era a 66 gol come