Signa, il video del crollo in via dell'Orologio

Firenze, 15 marzo 2025 - Resta alta la preoccupazione, a, per la situazione di via, dopo la frana che ha ieri sera interessato una vasta porzione di un muro privato e del terreno retrostante. È successo nella zona di Castello, la parte più antica del paese, in unae strade più pittoresche, spesso protagoniste di eventi e iniziative dei residenti che in varie occasioni abbelliscono con fiori e decorazioni finestre e porte.al Castello di, un muro di grosse dimensioni sgretolato sulle case Alle 21.02, dopo due giorni di pioggia battente e ininterrotta, uno degli alti muri che si affacciano sulla strada e che sorreggono i giardinie abitazioni sovrastanti è crollato, a pochi metri dal campanilea chiesa. Tonnellate di detriti, macerie e terra si sono riversate sulla strada e sulle abitazioni di fronte, tanto che alcune famiglie sono rimaste con le porte bloccate fino a questa mattina.