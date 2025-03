Ilgiorno.it - Il pony, l’asinello e la cagnolina. Una giornata speciale in corsia

Unaindimenticabile nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Sesto e nei day hospital di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza al Bassini di Cinisello. Il campione di motocross Vanni Oddera con la mototerapia ha portato i piccoli pazienti e gli operatori a fare un giro sulla due ruote. Le principesse hanno incantato i reparti con le loro magie e il progetto “Islander Ri.abilitiamoci“ ha animato ladei pazienti con la passeggiata in compagnia delArturo,Salvo e laCiska (nella foto). "Magia, adrenalina, entusiasmo e spensieratezza hanno accompagnato i nostri piccoli pazienti e il personale durante questa– hanato dall’Asst Nord Milano –. I bambini ricoverati hanno potuto provare delle emozioni uniche e non solo loro". Ai bambini sono stati portati anche dei regali per allietare la convalescenza in reparto e rendere più facile la guarigione.