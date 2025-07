Cosa fare a Bologna martedì 1 luglio 2025

Scopri cosa bolle in pentola a Bologna questo martedì 1 luglio 2025! La città si anima con una serie di eventi culturali e appuntamenti imperdibili sotto le Due Torri. Dalle 18, il centro si trasforma con Aperitivi Bestiali alla Fattoria Urbana, tra DJ set e pizza, mentre alle 19 al Convento di Santa Margherita Fabio Ciconte svela i segreti del cibo. Non perdere l'occasione di vivere Bologna al massimo: ecco cosa fare oggi!

Bologna, 1 luglio 2025 - Il mese di luglio inizia con una giornata di appuntamenti ed eventi culturali da non perdere. Ecco l'agenda della giornata di oggi, martedì 1 luglio, sotto le Due Torri. Parte oggi e termina giovedì Aperitivi Bestiali negli spazi della Fattoria Urbana (via Pirandello 3), a ingresso gratuito: dalle 18, la prima serata propone dj set e pizza. Alle 19, al convento di Santa Margherita, Fabio Ciconte presenta Il cibo è politica, in compagnia di Federica Mazzoni e Luca Vignoli. Alle 20.30, BOnsai accoglie i Blonde Redhead nel parco delle Caserme Rosse. Alle 21, tutti in Montagnola (Republic) per la nuova data di Caterina Cropelli live. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it