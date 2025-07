Rosa Caposiena è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Severo | E' ora di cambiare marcia

Rosa Caposiena, ex candidata sindaco di San Severo e consigliere comunale, conquista il ruolo di presidente del Consiglio comunale, segnando un nuovo passo verso una gestione più efficace e trasparente della città. Con 13 preferenze, ha dimostrato di saper unire le forze e portare avanti un cambio di marcia necessario per il futuro di San Severo. È ora di mettere in moto un'amministrazione più forte e coesa, pronta a rispondere alle sfide di domani.

Rosa Caposiena, ex candidato sindaco di San Severo e consigliere comunale della città dei campanili, è il nuovo presidente del Consiglio comunale, la seconda carica per importanza dopo quella del primo cittadino Lidya Colangelo. L'ha spuntata al secondo scrutinio con 13 preferenze, 3 in più di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - rosa - caposiena - presidente

Niente quote rosa nel consiglio comunale di Castiglione a Casauria: "Si risolva subito il problema" - Niente quote rosa nel consiglio comunale di Castiglione a Casauria: un problema che richiede soluzione immediata.

Consiglio comunale, in arrivo il nuovo presidente: Il Sindaco Colangelo cerca coesione e rilancio. #presidenteconsigliocomunale Vai su Facebook

Rosa Caposiena è il nuovo presidente del Consiglio comunale di San Severo: E' ora di cambiare marcia; Rosa Caposiena neo eletta Presidente del Consiglio Comunale; San Severo(FG):Politica al veleno, tra accordi segreti, pressioni oscure e una maggioranza in piena crisi di nervi.

Responsabile della Polizia Locale a Troia e consigliera comunale a San Severo: per l’Anac Caposiena era incompatibile - L’incarico di responsabile del Settore Polizia Locale del Comune di Troia, ricoperto da marzo del 2023 fino a settembre di quest’anno da Rosa Caposiena, secondo l’Anac era incompatibile con ... Riporta foggiatoday.it